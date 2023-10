Die chinesische Elektroauto-Marke Avatr von Changan und CATL hat die Produktion ihres zweiten Modells eingeläutet. Zu seinen Exportplänen äußert sich Avatr unterdessen noch nicht. Der Avatr 12 ist eine gut fünf Meter lange Coupé-artige Limousine, die der Designsprache des Avatr-Erstlingswerks Avatr 11 folgt. Die Auslieferungen des auf der IAA Mobility in München präsentierten Modells soll in China noch in diesem Quartal beginnen. Das geht aus chinesischen ...

