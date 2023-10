Spaniens Regierung wird Anfang 2024 die dritte Förderrunde im Rahmen ihres PERTE-Programms einläuten. Das Budget beläuft sich diesmal auf mehr als 1,2 Milliarden Euro - und damit auf einen neuen Rekordwert. Die spanische Abkürzung PERTE steht für "Strategic Project for Economic Recovery and Transformation". Den Zeitplan und das Budget für die dritte Förderrunde kündigte Industrieminister Héctor Gómez bei einer Veranstaltung in Madrid an. Das geht ...

