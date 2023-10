PORSCHE hat in den ersten neun Monaten des Jahres weltweit mehr Sportwagen verkauft. Der Absatz kletterte bis Ende September um ein Zehntel auf 242.722 Fahrzeuge. Starkes Wachstum erzielte das Unternehmen in Europa ohne Deutschland: Die Sportwagenverkäufe kletterten hier um 23 % auf 51.742 Einheiten. In Nordamerika erzielte Porsche ein Absatzplus von 14 % (auf 64.487 Autos). Deutlichen Gegenwind spürte das Unternehmen dagegen in China, dem weltweit größten Automarkt. Hier sackten die Verkaufszahlen um 12 % auf 60.748 Fahrzeuge ab. Beim Elektromodell Taycan zogen die Verkäufe in den neun Monaten um 11 % auf 27.885 Fahrzeuge an. Für den weiteren Jahresverlauf zeigte sich PORSCHE zuversichtlich - weltweite Auslieferungen sowie die Nachfrage nach Modellen der Marke PORSCHE befinden sich nach Unternehmensangaben weiterhin auf einem hohen Niveau.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken