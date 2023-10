München (ots) -- Spanien auf Niveau des Vorjahres, Preisrutsch in Portugal und USA- Urlaubsauto am günstigsten in Griechenland, in den USA eine Woche ab 308 Euro- Wichtige Tipps für die Mietwagen-BuchungDer "goldene" Herbst macht Lust auf Reisen. Dazu gehört für viele auch ein Mietwagen. Ein Vergleich der ADAC Autovermietung (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/?pk_vid=280536c76d103290167542088236631b)zeigt, dass die aktuellen Mietwagenpreise in den Urlaubsländern deutlich günstiger sind als noch im Herbst des Jahres 2022.Die Situation auf dem Mietwagenmarkt hat sich laut Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung, im Vergleich zum Vorjahr weltweit deutlich entspannt. Musste man im Herbst 2022 noch durchschnittlich 357 Euro pro Woche (Compact-Klasse) bezahlen, sind es in diesem Jahr nur noch 308 Euro. Wer sich also jetzt seinen Mietwagen für den Kurztrip oder die Herbstferien sichert, kommt durchschnittlich 14 Prozent günstiger weg im Vergleich zum Preis im Vorjahresherbst (Compact-Klasse). In der Economy-Klasse liegt der Preisrückgang immerhin noch bei neun Prozent.In Spanien - wo man für die Wochenmiete im Sommer durchschnittlich 560 Euro bezahlen musste - sind es für den Herbst 259 (Economy) bzw. 287 Euro (Compact) und damit rund die Hälfte weniger als der Hochsaisonpreis in den Urlaubsmonaten. Schon ab unter 200 Euro für eine Woche ist in Griechenland ein Mietwagen in der Economy-Klasse zu haben. In den USA, dem Top-Reiseziel außerhalb Europas, sind es statt 697 im Sommer nun nur noch 308 Euro beim Wochenmietpreis, also satte 56 Prozent Preissenkung.Tipps der ADAC Autovermietung zur MietwagenbuchungTobias Ruoff rät generell darauf zu achten, "dass bei der Buchung eine kostenfreie Stornierung bis Mietbeginn möglich ist. Bei der ADAC Autovermietung bieten wir dies als Standard an, um die finanziellen Risiken für unsere Mitglieder möglichst klein zu halten".Diese Tipps helfen Geld zu sparen:Tipp 1: Preise der Fahrzeugklassen vergleich. Oft sind die Preisdifferenzen zwischen der kleineren und der nächstgrößeren Kategorie online nur sehr gering. Ein Upgrade vor Ort ist immer teurer.Tipp 2: Kürzerer Mietzeitraum ist günstiger? Das gilt nicht bei jeder Mietwagenbuchung. Oft hat die Anmietung für fünf Tage den gleichen Preis wie eine siebentägige Mietdauer.Tipp 3: Die 24-Stunden-Regelung sollte man immer optimal ausnutzen, aber die Zeit nicht überschreiten. Wenn man das Fahrzeug um 16 Uhr anmietet, ist die Rückgabezeit auch 16 Uhr. Nicht vergessen vorher wieder vollzutanken bzw. das E-Auto zu laden!Tipp 4: Eine Anmietung am Flughafen ist praktisch und spart Geld für den Transfer zum Hotel. Wenn man den Mietwagen am Flughafen abholt, profitiert man außerdem von längeren Öffnungszeiten. Bei der Buchung sollte man - soweit vorhanden - die Flugnummer angeben. Diese wird an die Autovermietung vor Ort weitergeleitet, sodass diese über etwaige Verspätungen informiert ist.Tipp 5: Der Preis ist nicht das Wichtigste. Man sollte auf jeden Fall immer das Gesamtpaket mit sämtlichen Gebühren und Versicherungen - am besten einer Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung - vergleichen. Sonst tappt man schnell in die Kostenfalle.Tipp 6: Unbegrenzte Kilometer sind bei der ADAC Autovermietung im Ausland Standard. Ist dies bei anderen Anbietern nicht der Fall, sollten Urlauber am besten vorab überschlagen, wie viele Kilometer voraussichtlich gefahren werden. Wer die Inklusive-Kilometer überschreitet, muss mit hohen Kosten pro Extra-Kilometer rechnen.ProduktangebotFahrzeuge der ADAC Autovermietung können direkt online (https://autovermietung.adac.de/mietwagen) gebucht werden. Reservierungen sind bis kurz vor Anmietung kostenfrei stornierbar.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5625023