Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen US-Inflationsdaten lagen zwar mit +3,7% nur leicht über den Erwartungen (+3,6%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Auswirkung auf EUR/USD sei aber deutlich gewesen. Das Währungspaar sei von 1,0640 bis auf 1,0545 gerutscht. Warum? Die Spekulationen einer möglichen Zinserhöhung in den USA seien durch die gestrigen Daten angefeuert worden. Der Trend in Richtung festen US-Dollar halte an. Kurse bis 1,0400 seien wahrscheinlich. (13.10.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...