Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank hat im September die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge erhöht, so die Analysten der DekaBank.Der Ein-Wochen-Reposatz sei von 25% auf 30% gestiegen. Damit habe die Zentralbank seit dem Wechsel an der Spitze den Zins um insgesamt 21,5 Prozentpunkte angehoben. Für das kommende Zentralbanktreffen würden die Analysten der DekaBank eine weitere Straffung um 500 Basispunkte erwarten, bevor dann eine Pause eingelegt werden dürfte. ...

