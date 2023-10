Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Schuldscheinmarkt hat in den letzten Jahren eine steigende Anzahl von Newcomern angezogen, so die Analysten der Helaba.Gerade auch die zunehmende Zahl von nicht-deutschen Emittenten sei ein wichtiger Treiber des Marktes gewesen. Zuletzt sei die dynamische Entwicklung des Emissionsvolumens in diesem Segment allerdings ins Stocken geraten. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die Schieflage des französischen Pflegeheimbetreibers Orpea gewesen sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...