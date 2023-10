Am Mittwoch startete die Birkenstock-Aktie an den Märkten durch, doch zum erhofften Erfolg ist das IPO leider nicht geworden. Die Kurse rauschten ungebremst in die Tiefe und der Ausgabepreis konnte nicht lange gehalten werden. Auch am Donnerstag machte sich keine Verbesserung bemerkbar.Anzeige:Mit Abschlägen von satten 6,6 Prozent rauschte Birkenstock (JE00BS44BN30) gestern bis auf nur noch 37,55 US-Dollar in die Tiefe. Das lässt sich wohl als veritabler Flop ansehen, denn als Ausgabepreis wurden 46 Dollar angesetzt. Zudem entschied sich das Unternehmen dazu, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...