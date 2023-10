Die Aktie von NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) ist trotz des Images als konservativer Versorger in diesem Jahr um -36% abgeschmiert. Doch woran liegt das? Und bietet sich für Anleger jetzt eine Einstiegsgelegenheit? NextEra Energy vorgestellt NextEra Energy ist der größte Stromversorger in den USA und setzt konsequent auf grüne Energiequellen und -speicherlösungen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Juno Beach, Florida. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...