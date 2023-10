EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Mitteilung nach § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)



13.10.2023 / 11:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FORTEC Elektronik AG: Mitteilung nach § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) Am 18. September 2023 haben uns die JotWe GmbH und die FloJulCosMar GmbH jeweils gem. § 33 Abs 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 15. September 2023, die Schwelle von 25 % überschritten und an diesem Tag 25,07 % betragen hat, da sich die beiden Aktionäre über die Ausübung der Stimmrechte aus den von ihnen gehaltenen Aktien verständigt und damit ihr Verhalten durch eine entsprechende Vereinbarung abgestimmt haben. Unter Bezugnahme auf diese Mitteilung hat uns Herr Nikolaus Wiegand als ultimate beneficial owner unter Anwendung von § 37 WpHG für die FloJulCosMar GmbH in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach § 43 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hinsichtlich ihrer Ziele und der Herkunft der Mittel, die für den Erwerb der Stimmrechte verwendet wurden, wie folgt informiert: Langfristiges Investment: Mit dem Erwerb der Stimmrechte wird die Umsetzung strategischer Ziele verfolgt.

Mit dem Erwerb der Stimmrechte wird die Umsetzung strategischer Ziele verfolgt. Kein Erwerb weiterer Stimmrechte in den nächsten zwölf Monaten: Innerhalb der nächsten zwölf Monate beabsichtigen sowohl Herr Nikolaus Wiegand als auch die FloJulCosMar GmbH nicht, weitere Stimmrechte an der FORTEC Elektronik AG zu erwerben.

Innerhalb der nächsten zwölf Monate beabsichtigen sowohl Herr Nikolaus Wiegand als auch die FloJulCosMar GmbH nicht, weitere Stimmrechte an der FORTEC Elektronik AG zu erwerben. Keine Einflussnahme auf die Besetzung von Organen: Derzeit streben weder Herr Nikolaus Wiegand noch die FloJulCosMar GmbH eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der FORTEC Elektronik AG an. Dies bedeutet, dass die bestehende Führungs- und Managementstruktur des Unternehmens unverändert bleiben wird.

Derzeit streben weder Herr Nikolaus Wiegand noch die FloJulCosMar GmbH eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der FORTEC Elektronik AG an. Dies bedeutet, dass die bestehende Führungs- und Managementstruktur des Unternehmens unverändert bleiben wird. Keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur: Weder Herr Nikolaus Wiegand noch die FloJulCosMar GmbH planen derzeit wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Kapitalstruktur der FORTEC Elektronik AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik. Die bestehende Finanzierungsstrategie und Dividendenpolitik bleiben unverändert.

Weder Herr Nikolaus Wiegand noch die FloJulCosMar GmbH planen derzeit wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Kapitalstruktur der FORTEC Elektronik AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik. Die bestehende Finanzierungsstrategie und Dividendenpolitik bleiben unverändert. Erwerb mit Eigenmitteln: Die Stimmrechtsanteile wurden von FloJulCosMar GmbH mit eigenen Mitteln erworben, was bedeutet, dass keine Fremdfinanzierung für diesen Erwerb verwendet wurde. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.



13.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com