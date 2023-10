NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 79,00 auf 81,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Louise Singlehurst passte ihre Schätzungen für den Modekonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an und verschob den Zeitrahmen für die Bewertung weiter in die Zukunft. Die Jahresziele sollte Boss bekräftigen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 11:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken