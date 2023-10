Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen langlaufender Bundesanleihen in den vergangenen Wochen ging unseres Erachtens nicht von der Geldpolitik der EZB aus, so die Analysten der DekaBank.Ihr Zinsschritt im September habe keine nennenswerten Auswirkungen auf die mittelfristigen Leitzinserwartungen gehabt. Zudem stünden den höheren Renditen am langen Ende rückläufige langfristige Inflationserwartungen gegenüber. Der hohe Emissionsbedarf der Staaten und der Bilanzabbau der EZB würden zwar belastend wirken, dürften für den jüngsten Anstieg der Laufzeitprämien aber nur eine untergeordnete Rolle gespielt hätten. ...

