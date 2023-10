Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Sentiment im Covered Bond-Segment stellt sich weiterhin uneinheitlich dar, so die Analysten der Helaba.Der Sekundärmarkt sei sehr illiquide und Spreads würden sich im Zuge eines umfänglichen Repricings ausweiten. Gleichzeitig funktioniere der Primärmarkt vergleichsweise gut. Zwar müssten hier weiter hohe Neuemissionsprämien gezahlt werden, jedoch seien die Überzeichnungsquoten Ausdruck starker Nachfrage. Am Dienstag habe die Caffil 750 Mio. EUR bei einer Laufzeit von langen 5 Jahren und einem Spread von MS +32 Bps. platzieren können. Während des Bookbuildings sei der Spread um 6 Bps. eingeengt worden, und eine 4,7-fache Überzeichnung erreicht. Die Nationale-Nederlanden Bank (NN Bank) habe für ihre 3-jährige Benchmark (750 Mio. EUR) ein Orderbuch in Höhe von 1,3 Mrd. EUR generiert und den Spread im Vergleich zur Vermarktung um 4 Bps. auf MS + 20 Bps. eingeengt, die Neuemissionsprämie habe 3 Bps betragen. ...

