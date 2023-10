Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Finanzdienstleister Grenke emittiert eine Anleihe (ISIN XS2695009998/ WKN A3LNVU) und nimmt darüber 500 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon von 7,875%, die erste Zinszahlung werde am 06.04.2024 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 06.04.2027 vorgesehen. Handelbar sei diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Die Ratingagentur S&P vergebe ein BBB+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 12.10.2023) (13.10.2023/alc/n/a) ...

