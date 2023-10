Die TUI-Aktie fällt zum Wochenausklang wieder stärker unter die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke und nähert sich damit ihrem jüngsten markierten Allzeit-Tief von 4,72 Euro. Dabei hat die Reisebranche in Deutschland die Corona-Krise laut Deutschem Reiseverband (DRV) mit einem Rekordumsatz in diesem Jahr hinter sich gelassen. "Es ist die erste Reisesaison seit Corona, die mit einer positiven Umsatzbilanz abschließen wird", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Das Plus ist allerdings auch auf gestiegene ...

