Kupfer ist bekannt als Konjunkturmetall. Die schwächelnde Wirtschaftsentwicklung hat den Preis nur moderat gedrücktIm Gegensatz zu Kupfer mussten viele Industriemetalle deutlichere Korrekturen verbuchen. Viele Baustellen lagen in China im Jahr 2022 brach. Jetzt wird vor allem die Fertigstellung im Bau bereits befindlicher Gebäude vorangetrieben. Und dies ist die Phase, in der für Elektrotechnik Kupfer gebraucht wird. Die Fertigstellung von Gebäuden ist in den ersten sieben Monaten 2023 im Vorjahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...