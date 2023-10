Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat am 09.10.2023 in Berlin den Normenausschuss "Finanzen" (NAFin) gegründet. Der NAFin wird seine Arbeit ab Anfang Januar 2024 aufnehmen. Aufgabe des Ausschusses soll es sein, Normen und Standards koordiniert und effizient zu erarbeiten, um so für Vereinfachung am Finanzmarkt zu sorgen. Dr. Klaus Möller, Vorstand des DEFINO Institut für Finanznorm AG, wurde am Gründungstag zum Vorsitzenden des neuen Ausschusses gewählt. Mit NAFin nun alles unter einem Dach ...

