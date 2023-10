London (www.anleihencheck.de) - Die Gräueltaten in Israel haben an den Kapitalmärkten für Nervosität gesorgt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Renditen von US-Staatsanleihen seien in diesem Umfeld gesunken. Die Bewegungen bei den Ölpreisen hätten sich in Grenzen gehalten und Risikopapiere hätten sich nach einem Einbruch zu Beginn der Woche weitgehend stabilisiert. ...

