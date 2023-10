Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar stehen die Präsidentschaftswahlen erst im Sommer kommenden Jahres an, aber sie werfen bereits jetzt ihren Schatten voraus, so die Analysten der DekaBank.Die Kandidatinnen der Regierungspartei (Claudia Sheinbaum) und des Oppositionsbündnis (Xóchitl Gálvez) seien bereits gekürt worden. Sie seien, obwohl dies noch nicht offiziell erlaubt sei, bereits in vollem Wahlkampfmodus. In den Umfragen führe die Kandidatin der Regierungspartei deutlich, aber der Weg bis zum 2. Juni 2024 sei noch lang. Sheinbaum sei eine loyale Anhängerin des populären Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) und dürfte seinen Kurs fortsetzen, sodass die Regierung auch in Zukunft interventionistisch agieren dürfte, aber gleichzeitig fiskalisch konservativ. ...

