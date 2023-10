Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei erstrangig unbesicherten Bankanleihen gab es diese Woche am Primärmarkt wie erwartet wenig Aktivität, so die Analysten der Helaba.Lediglich drei Emittenten seien mit Neuemissionen an den Markt gekommen. Die Transaktion des spanischen Branchenprimus Banco Santander sei allerdings beeindruckend gewesen: 3,25 Mrd. EUR an Non-preferred Ware habe sie im Rahmen einer Dual Tranche bei Investoren untergebracht und damit auf regen Zuspruch getroffen - insgesamt habe sie Orders im Volumen von 5,6 Mrd. EUR generieren können. Die Laufzeiten der Tranchen hätten 4 (4NC3) und 8 Jahre betragen. ...

