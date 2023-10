Die VPV Versicherungen haben ihr Produktangebot in der Unfallversicherung einer Rundumerneuerung unterzogen. Die neue Unfallversicherung ist in zwei Tarifvarianten erhältlich: Die Variante Smart, die sich an preissensible Kunden richtet, enthält eine fixe Invaliditäts- und Todesfallleistung sowie Rehabilitionsleistungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...