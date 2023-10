DJ PTA-Adhoc: Readcrest Capital AG: Readcrest Capital AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/13.10.2023/13:13) - Hamburg, den 13. Oktober 2023 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG, (WKN: A1E89S, ISIN: DE000A1E89S5) hat mit Beschluss vom 13. Oktober 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13. Oktober 2023 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 um bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt und werden im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden.

Der Ausgabebetrag wurde auf EUR 1,00 je neuer Aktie festgelegt. Damit unterschreitet der Ausgabebetrag der neuen Aktien den gewichteten Durchschnittskurs der bestehenden Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Beschlussfassung nicht wesentlich.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem dafür verwendet werden, um der Gesellschaft auch künftig die Möglichkeit einzuräumen, schnell und flexibel die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Readcrest Capital AG Gunnar Binder Vorstand Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg Tel.: +49 40 679 580-53 info@readcrest.com

Aussender: Readcrest Capital AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679 580-53 E-Mail: info@readcrest.com Website: www.readcrest.com

ISIN(s): DE000A1E89S5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

