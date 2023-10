Obwohl der Solarbranche bei dem Weg zur Klimaneutralität eine große Rolle zukommt und Investmentprofis in dem Sektor hohes Potenzial sehen, ist die Kursentwicklung vieler Solarkonzerne eher ernüchternd. Barclays hat sich jüngst zur Solarindustrie und zu First Solar geäußert, hier die Details. Die britische Investmentbank Barclays hat jüngst die Solarbranche unter die Lupe genommen und kommt zum Ergebnis, dass eine Großzahl der Konzerne zu Unrecht dermaßen abgestraft wurde. In diesem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...