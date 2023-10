EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit hebt Prognose für Gesamtjahr 2023 an



13.10.2023 / 14:06 CET/CEST

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit hebt Prognose für Gesamtjahr 2023 an Nassau (Deutschland), 13. Oktober 2023 - Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 hat der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) heute eine Neueinschätzung der Erwartungen für das Gesamtjahr 2023 vorgenommen. Trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 nun mit einem leichten Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert (2022: 251,5 Mio. Euro). Zuvor war ein leichter Rückgang des Konzernumsatzes erwartet worden. Nachdem bisher für das Geschäftsjahr 2023 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich prognostiziert wurde, geht der Vorstand nun von einem EBIT im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus (2022: 2,8 Mio. Euro). Auf dieser Basis wird der Free Cashflow voraussichtlich im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Er war bislang im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet worden (2022: 8,8 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT wurde im dritten Quartal 2023 von Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit den Veränderungen im Vorstand belastet. Dennoch erreichte das vorläufige Konzern-EBIT in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 5,0 Mio. Euro (9M 2022: 3,2 Mio. Euro). Der Konzernumsatz lag nach Ablauf des dritten Quartals bei 200,0 Mio. Euro - ein Wachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (9M 2022: 193,2 Mio. Euro). Die Angaben zur Entwicklung in den ersten neun Monaten 2023 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die mit der Quartalsmitteilung am 15. November 2023 veröffentlicht werden. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



