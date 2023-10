Der S&P 500 ist am Vortag am 50er-EMA im Tageschart bei 4.380 Punkten nach unten abgeprallt, konnte sich aber im Tagestief direkt am 10er-EMA fangen. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 im Bereich von 4.350 Punkten und könnte erneut Kurs auf den 50er-EMA im Tageschart nehmen. Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 notiert etwas über dem 50er-EMA, der oft eine Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend bildet. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...