Zurück in "sichere Häfen" - das war das Motto nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Die Renditen fielen und bleiben unter den Niveaus der Vorwoche. Fresenius-Anleihen geraten unter Druck, auch Immo-Anleihen leiden unter schlechten Nachrichten. 13. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit den Terrorangriffen in Israel sind deutsche und auch US-amerikanische Staatsanleihen plötzlich wieder gefragt. "Es gab eine Flucht in sichere Häfen, die Rentenmärkte legten zu", berichtet Arthur Brunner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...