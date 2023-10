Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Während des UBBF 2023 hielt Kim Jin, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Optical Business von Huawei, eine Grundsatzrede auf dem Green All-Optical Network Summit zum Thema "F5.5G Innovation, Accelerating New Growth". Auf der Grundlage der Analyse der Anforderungen für die Aufrüstung der Konnektivität, die durch florierende Gigabit-Netzwerke und deterministische 10 Gbit/s-Erfahrungen zukünftig entstehen, hat Huawei sechs technische Upgrades für den Übergang auf F5.5G veröffentlicht. Diese Upgrades werden darauf abzielen, die Erfahrung, Struktur und Effizienz insgesamt zu verbessern und so den Betreibern zu helfen, den positiven Konjunkturzyklus zu beschleunigen und bei der reibungslosen Umstellung auf F5.5G Geschäftserfolge zu erzielen. Huawei fordert ebenfalls alle Beteiligten der Branche auf, gemeinsam die Entwicklung und Anwendung von F5.5G zu fördern und schrittweise "10 Gbps Everywhere" einzuführen.Upgrade von FTTR auf FTTR-B - von Privathaushalten bis zu UnternehmenFTTR ist bereits in rund 10 Millionen Privathaushalten im Einsatz. Huawei FTTR-B wendet FTTR auf Unternehmen an, um erstklassige Verbindungen in verschiedenen Szenarien wie z. B. in Geschäftsgebäuden, kleinen und mittelgroßen Geschäften und auf kleinen Hochschulgeländen mit einer Bandbreite von 2 Gbit/s und 300 gleichzeitigen Benutzern bereitzustellen.Upgrade von hochwertigem WLAN auf hochwertiges Breitband - Beschleunigte Monetarisierung von ErfahrungenErstklassiges WLAN wurde in mehr als 60 Kundennetzen weltweit eingeführt. Nach dem Upgrade implementiert das hochwertige Breitband eine genaue Nutzererkennung auf der Grundlage von Big Data-Analysen und führt proaktiv Betriebs- und Wartungsarbeiten durch. Es verbessert die Möglichkeiten des Präzisionsmarketings sowie die Breitbandzufriedenheit der Nutzer und senkt die Abwanderungsrate.Upgrade von 10 G PON auf 50 G PON - Erreichen einer reibungslosen Entwicklung hin zu 10 Gbit/s-ErfahrungenHuawei hat zusammen mit 85 Betreibern mehr als 17 Millionen 10 G PON-Anschlüsse bereitgestellt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erhöht Huawei mit 50 G PON die Upstream-Bandbreite um 20 % und reduziert die Latenzzeit von ms-Ebene auf us-Ebene, wodurch die QoS-Anforderungen mehrerer Dienste erfüllt werden.Neues Upgrade von Alps-WDM Enhanced - Beschleunigung der dienststellenübergreifenden EntwicklungAlps-WDM wurde in mehr als 50 kommerziellen und Testnetzwerken weltweit eingesetzt. Alps-WDM Enhanced verbessert rein optische Schaltmodule und ermöglicht es Netzbetreibern, OTN auf Sub-CO-Standorte auszudehnen und damit die Anforderungen für eine Vielzahl von Szenarien und Diensten zu erfüllen sowie die Wiederverwendung von Live-Netzwerken und flexiblen Einsatzmöglichkeiten zu verbessern.Upgrade von 400 G auf 800 G - Erzielung einer extrem hohen Kapazität und einer extrem langen Übertragungsstrecke im Backbone-NetzHuawei hat 400 G-Lösungen in mehr als 100 Netzwerken auf der ganzen Welt implementiert. Durch die Verbesserung von Materialien, Algorithmen und Strukturen verbessert die Super 400 G/800 G-Lösung von Huawei die Übertragungsdistanz um 20 % und reduziert den Stromverbrauch um 50 %. Das Super C+L-Band WSS-Modul implementiert die rein optische Umschaltung mehrerer Bänder auf demselben Modul, wodurch die Kapazität der Einzelfaser und der Ausrüstung um 100 % erhöht wird.Upgrade von der Latenzkarte zur SLA-Sicherstellung - Beschleunigung der SLA-Monetarisierung im NetzDie erstklassigen OTN-Privatleitungen von Huawei bieten zuverlässige Verbindungen mit deterministischer Latenz für mehr als 10.000 Unternehmen. Dieses Upgrade nutzt die Funktion für optimale Pfadempfehlungen, um die SLA-Monetarisierungsfunktionen zu verbessern, die Service-TTM auf Tage zu verkürzen und eine Netzwerkzuverlässigkeit von mehr als 99,999 % zu erreichen. Auf diese Weise wird nicht nur die Effizienz sondern auch der Umsatz für die Anwender gesteigert.Basierend auf den acht F5.5G-orientierten technologischen Innovationen, die auf der UBBF 2022 veröffentlicht wurden, setzt Huawei seine Innovationstätigkeit weiter fort und veröffentlicht dieses Mal sechs weitere technische Upgrades, um die Netzwerkkapazitäten umfassend zu verbessern und die Branche auf dem Weg zu F5.5G zu fördern. Kim Jin erklärte: "Wir werden auch in Zukunft eine optimale, auf F5.5G ausgerichtete Lösung entwickeln. Wir hoffen auf die Zusammenarbeit mit globalen Netzbetreibern und Industriepartnern, um die Entwicklung der Branche zu fördern und die Vision von "OptiX to Everywhere" und "10Gbps Everywhere" zu verwirklichen."pengqiuyu1@huawei.comKontakt:Rita Pengpengqiuyu1@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2245572/image_5009277_38850575.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2245573/image_5009277_38850729.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-sechs-technische-f5-5g-upgrades-auf-den-markt-um-die-netzkapazitaten-zu-verbessern-und-einen-positiven-konjunkturzyklus-zu-schaffen-301956116.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5625603