VW errichtet zusammen mit Umicore eine Batterieproduktionsstätte in Polen. In Kooperation sollen dann günstige Batteriebestandteile für die Elektroautos des VW-Konzerns produziert werden.Anzeige:Volkswagen (DE0007664039) gründet zusammen mit dem belgischen Konzern Umicore ein Gemeinschaftsunternehmen, das eine erste Produktionsstätte in der Stadt Nysa in Polen errichten wird. Das Gemeinschaftsunternehmen Ionway folgt dabei dem übergeordneten Ziel, Elektroautos für den Gesamtmarkt zu produzieren. Hierfür soll Ionway kostengünstige ...

