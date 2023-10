Nun ist es offiziell: Die größte Übernahme in der Spielehistorie und die größte der Microsoft-Geschichte kann kommen. 69 Milliarden Dollar will Microsoft für Activision Blizzard ausgeben - 95 Dollar je Aktie. Dieses Vorhaben wurde heute auch von den britischen Wettbewerbshütern genehmigt. Nur eine Behörde bleibt skeptisch.Die Briten haben das geplante Geschäft freigegeben. Vor Abschluss müsse allerdings der von Microsoft in Aussicht gestellte Verkauf von Cloud-Gaming-Rechten vollzogen werden. Die ...

