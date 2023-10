Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG



Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.10.2023

Kursziel: 27,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Feedback CMD: Technologisch stark, konjunkturell abhängig

Wir haben jüngst am Capital Markets Day von Koenig & Bauer im Customer Experience Center in Radebeul bei Dresden teilgenommen. Dort wurden vor allem die Hochleistungsmaschinen im Bereich modularer Workflow-Lösungen rund um das Drucken, Stanzen und Kleben von Verpackungen sowie im industriellen Digitaldruck vorgestellt.



Neue Wachstumsfelder: Im Hinblick auf die kurzfristigen Wachstumsziele (2025e: 1,5 Mrd. Euro Umsatz; 6-7% EBIT-Marge) avisiert Koenig & Bauer insbesondere Zuwächse in den Bereichen Wellpappe, Postpress und Digital Printing, ohne allerdings konkrete Zielmarken zu benennen. Marktseitig wird für den Wachstumsmarkt Wellpappe bei einem Volumen von ca. 154 Mrd. USD in 2023 ein Anstieg auf rund 172 Mrd. USD bis 2027 erwartet (CAGR: 3%). Aufgrund der u.E. hohen Leistungsfähigkeit, die Koenig & Bauer Celmacch in diesem Bereich mit der Produktfamilie Chroma bietet, sowie der breiten Marktabdeckung über alle Preisund Performanceklassen hinweg, halten wir leicht überproportionale Wachstumsraten für realistisch. So bietet die Chroma X Pro-Serie beispielsweise die neue Option des Innen- und Außendrucks in einem Arbeitsdurchgang sowie eine vorrüstbare Rotationsstanze an. Dies bedeutet für den typischen Kunden eine erhebliche Effizienzsteigerung von rund 10 Minuten pro Druckwechsel und damit eine Senkung der Produktionskosten von bis zu 8 Mio. Euro pro Jahr, was u.E. dem 2-3-fachen der Maschinenanschaffungskosten entspricht. Darüber hinaus befinden sich mit RotaJET und VariJET inzwischen ausgereifte und qualitativ hochwertige Digitaldrucklösungen im Portfolio. Diese weisen zwar aktuell noch geringe Stückzahlen auf (MONe: unter 10% vom Orderbuch), bedienen aber starke strukturelle Trends im Verpackungsmarkt, der zunehmend auf individualisierte Produkte mit geringeren Losgrößen setzt. So laufen etwa im Bereich Getränkekartons bereits Projekte mit führenden Herstellern wie Tetra Pak oder SIG Combibloc. Bei entsprechender Marktdurchdringung sollen perspektivisch auch über digitale Mehrwertdienste sowie Consumables (z.B. Druckertinten) nennenswerte Umsatzbeiträge erzielt werden.

Konjunktureller Gegenwind zu erwarten: Trotz der u.E. positiven strukturellen Trends in den neusten Geschäftsbereichen rechnen wir angesichts der mauen Gesamtkonjunktur für die nächsten Quartale mit operativem Gegenwind. So erwarteten laut BVDM im September 37% der deutschen Druck- und Medienunternehmen eine Verschlechterung ihres Geschäfts (53% gleichbleibend). In eine ähnliche Richtung weisen die vom VDMA zuletzt gemeldeten Auftragseingänge im Maschinen und Anlagenbau (Jun.-Aug.: real -16% yoy). Vor diesem Hintergrund haben wir vor allem unsere Erwartungen an 2024 reduziert und bleiben auch für 2025 nach wie vor unter den Zielsetzungen des Unternehmens positioniert. Als wichtigen Stimmungstest erachten wir die Ende Mai nächsten Jahres erstmals seit 8 Jahren wieder stattfindende Weltleitmesse drupa, bei der Koenig & Bauer zum CMD 2024 lädt.



Fazit: Wir sind unverändert davon überzeugt, dass sich der Vorstoß in neuen Märkte für Koenig & Bauer auszahlen wird, rechnen konjunkturell bedingt in 2024 jedoch mit stärkerem Gegenwind als zuletzt. Dennoch spiegelt sich das Potenzial des Konzerns im Kurs u.E. nicht annähernd angemessen wider (KGV 2024e: 7,9x), sodass wir Rating und Kursziel bestätigen.





