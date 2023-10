Mit einem Kursplus von 7% setzte sich die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) am Freitagmorgen an die Spitze im Technologieindex TecDAX. Obwohl die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens in den letzten vier Wochen um rund -20% nach unten korrigierte, ist die Performance im Börsenjahr 2023 immer noch eindrucksvoll. Seit Jahresbeginn legt die Morphosys-Aktie um über 80% zu. Was steckt hinter dem Kurssprung zum Wochenende? Morphosys vorgestellt Morphosys ...

