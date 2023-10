München (ots) -Vor 25 Jahren - am 15. Oktober 1998 - begann die Geschichte von Amazon in Deutschland. An diesem Tag bestellt der erste deutsche Kunde das allererste Produkt, und zwar das Softwarebuch "Mastering Simulink 2". Seitdem ist viel passiert:- Amazon hat in den vergangenen 25 Jahren mehr als 36.000 unbefristete Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen und ist an seinen mehr als 100 deutschen Standorten zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden.- Von 2010 bis 2022 haben wir über 65 Milliarden Euro in Deutschland investiert. Diese Investitionen enthalten sowohl Infrastrukturausgaben für neue Standorte als auch Betriebsausgaben, wie sie beispielsweise für neue Arbeitsplätze anfallen.- Damit trugen wir in diesem Zeitraum mit 57,4 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei und bieten mittlerweile rund 47.500 kleinen und mittelständischen deutschen Unternehmen einen Verkaufskanal.- Allein im Jahr 2022 betrug unser Gesamtsteueraufkommen in Deutschland 4,5 Milliarden Euro (direkte Unternehmenssteuer, indirekte Steuern und Sozialabgaben).- Amazon spendete im Jahr 2022 Produkte und Lebensmittel im Wert von 5,7 Millionen Euro an deutsche Tafeln.Weitere aktuelle Informationen und Details haben wir auf unserem About Amazon Blog (https://www.aboutamazon.de/) aufbereitet: Hier (https://www.aboutamazon.de/news/schaffung-von-arbeitsplaetzen-und-investitionen/25-jahre-amazon-in-deutschland) finden Sie anlässlich von 25 Jahren Amazon in Deutschland einen ausführlichen Bericht mit aktuellen Daten und Fakten.Da alles mit einem Buch begann, haben wir hier (https://www.aboutamazon.de/news/amazon-prime-und-shopping/25-der-beliebtesten-buecher-aller-zeiten-bei-amazon-de) aufbereitet, welche Bücher bis heute bei unseren deutschen Kund:innen zu den beliebtesten zählen und auch welche Musikalben sie in den letzten 25 Jahren am meisten nachgefragt haben (https://www.aboutamazon.de/news/entertainment/25-der-beliebtesten-alben-aller-zeiten-bei-amazon-de).Und was meinen Sie? Welche Produkte haben unsere Kund:innen in den vergangenen 25 Jahren am häufigsten auf Amazon.de gekauft? In unserem Newsroom (https://amazon-presse.de/Top-Navi/Pressetexte/Pressedetail/amazon/de/PM-2023/Amazon-25-Jahre/) stellen wir Ihnen die Topseller vor.Hier (https://f.io/6oU5ntSJ) finden Sie Video-Statements von Rocco Bräuniger und hier (https://f.io/WzQEpS0H) gibt es Bilder in hoher Auflösung anlässlich des 25. Geburtstags von Amazon in Deutschland.Pressekontakt:Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns:presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5625664