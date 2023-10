Berlin (ots) -Um mehr Wohnungen bauen zu können, will Kari Lenke, Ende September gewählte Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Berlin, den Blick auch auf Kleingartenanlagen richten. "Dem sollte man nicht abgeneigt sein", sagt sie im Gespräch mit der Tageszeitung"nd" (Wochenendausgabe) auf die Frage, ob sie die Anlagen bebauen will. "Es gibt ja zum Beispiel viele Kleingartenanlagen, wo Einzelpersonen eine Parzelle haben", sagt Lenke. "Das ist sicher schön für diese Personen, aber es ist kein Raum, der der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, und das ist ein Problem." Viele Menschen könnten sich keine Kleingärten oder Trips ins Grüne leisten. Daher sei es vorzuziehen, die Kleingärten zu bebauen, statt öffentliche Flächen zu versiegeln."Einen Wunschkandidaten haben wir noch nicht", antwortet Lenke auf die Frage nach den Landesvorstandswahlen bei der SPD im kommenden Frühjahr. "Wir wünschen uns natürlich ein linkes Duo, aber der Landesvorstand sollte insgesamt linker werden." Die Jusos wollten daher linke Kandidaten bei den Wahlen für Parteitagsdelegierte und Kreisvorstände unterstützen. Mit der Großen Koalition in Berlin will sich Lenke, die Volkswirtschaft an der Freien Universität studiert, nicht anfreunden. "Unser Ziel ist, dass die SPD inhaltliche Beschlüsse fasst, die gar nicht mehr die Möglichkeit lassen, mit der CDU zu koalieren."Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5625675