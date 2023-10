MACAO (IT-Times) - Der chinesische Automobil, Batterie- und Energiespeicher-Produzent BYD Company expandiert in Macao und bringt das Elektroauto-Modell Seal auf den Markt. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) gab heute die Markteinführung des Elektroauto-Modells BYD Seal in Macau, China, bekannt....

Den vollständigen Artikel lesen ...