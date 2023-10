Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) legt erneut eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351XF8) auf. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,50 % p.a. liegt. Das öffentliche Zeichnungsangebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro läuft vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023. Zudem gibt es ein Umtauschangebot an Inhaber der NZWL-Anleihe 2017/23 sowie an die Inhaber der NZWL-Anleihe 2018/24, das bereits in der kommenden Woche startet.

In dieser Woche hat zudem die Zeichnungs- und Umtauschphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3514Q0) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro begonnen. Der Zinskupon des neuen JDC-Bonds wird zwischen 6,75% und 7,25% p.a. liegen. In erster Linie dient die Anleihe-Emission der Rückzahlung einer im kommenden Jahr auslaufenden JDC-Anleihe. "Wir könnten mit der bestehenden Liquidität und dem Cashflow bis zum Ende der Anleihenlaufzeit die Anleihe auch komplett tilgen. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, die Anleihe zu refinanzieren und zu verlängern, um die derzeit sehr attraktiven Marktchancen nutzen zu können: Der Markt konsolidiert und da wollen wir als Konsolidierer dabei sein. Das derzeitige Zinsumfeld ist nicht optimal, aber Finanzierungssicherheit ist für ein Unternehmen sicher wichtiger, als die letzten Basispunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...