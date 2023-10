DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 16. Oktober 2023 *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 09:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Konferenz von EZB und SRB *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Einweihung des Hauptstadtstandorts von SAP, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 17:45 AL/Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Albaniens Premierminister Rami, Pk nach einem Treffen mit Westbalkan-Länder in Albanien, Tirana 22:30 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtight im FOMC) Rede bei Natl Assoc of Corp DIrectors' webinar - EU/Rat der Umweltminister D I E N S T A G, 17. Oktober 2023 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, BDA-Präsident Dulger, Reden auf dem Arbeitgebertag, Berlin 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 10:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 11:00 DE/Präsident des Bundes der Steuerzahler, Holznagel, Pk zur Veröffentlichung des 51. Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung 2023/24", Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.12.2025 11:35 DE/CDU-Chef Merz, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 14:00 US/US Fed-New York Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Moderation Econ Club of NY, unter anderem mit Intel-CEO Gelsinger *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September *** 16:00 US/Lagerbestände August 16:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin 16:45 US/US Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede am Real Estate Roundtable 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz und die slowenische Staatspräsidentin Musar, Reden zur Eröffnung der 75. Frankfurter Buchmesse 19:00 AT/Telekom Austria AG, Production Report 3Q *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank *** 22:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q - DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Jordaniens König Abdullah, Berlin M I T T W O C H, 18. Oktober 2023 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Capital Markets Day *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Baugenehmigungen August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 12:45 DE/Bundeskanzler Scholz, BDI-Präsident Russwurm, Gespräch auf dem Weltraumkongress des BDI, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Verkehrsminister Wissing, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 US/US Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede am Queens College *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q 19:00 US/US Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), and Fed-Board Governor Bowman speak at Fed Listens event *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:15 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede, Worker Event *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 19. Oktober 2023 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 07:00 SA/Sartorius AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Umsatz 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober 09:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, ao HV 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel, Berlin *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1Q 09:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Videobotschaft bei Auftaktkonferenz zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Berlin, Berlin *** 10:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August 11:00 DE/VÖB die öffentlichen Banken Aktienmarktprognose *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 3Q *** 18:30 DE/Metro AG, Trading Statement - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister F R E I T A G, 20. Oktober 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 FR/Forvia Group (mit u.a. Faurecia), Umsatz 3Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Justiz- und Innenminister - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Europäische Union (Moody's); Hessen (S&P); Saudi-Arabien (Moody's); Tschechien (S&P); Frankreich (Moody's); Griechenland (S&P); Großbritannien (Moody's); Großbritannien (S&P) S A M S T A G, 21. Oktober 2023 - CH/Parlamentswahlen (Ständerat und Nationalrat) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 10:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.