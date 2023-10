Apple und der Zulieferer Broadcom haben in einem Patentstreit mit dem California Institute of Technology (Caltech) eine außergerichtliche Einigung getroffen. Der seit 2016 schwelende Rechtsstreit und eine Rekordstrafe aus erster Instanz sind damit vom Tisch. Die Apple-Aktie tut sich am Freitag aber trotzdem schwer.Die kalifornische Elite-Uni hatte Apple und Broadcom im Jahr 2016 wegen Patentrechtsverletzungen verklagt. Der Vorwurf: Apple habe in Millionen von iPhones, iPads, Watches und anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...