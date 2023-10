DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 23. Oktober 2023 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 9 Monate *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2022 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober - EU/Rat der Außenminister - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong D I E N S T A G, 24. Oktober 2023 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Anfang der Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" M I T T W O C H, 25. Oktober 2023 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q TK *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q *** 08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro *** 14:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Neubauverkäufe September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 3Q - DE/Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" D O N N E R S T A G, 26. Oktober 2023 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen Oktober *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q 07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 3Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q - DE/Abschluss der Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" *** - EU/Beginn Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 27.10) - EU/Beginn des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs - Märkte/Börsenfeiertag Österreich F R E I T A G, 27. Oktober 2023 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1H *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober - DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q *** - EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel (seit 26.10) - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Moody's); Bulgarien (Fitch); EFSF (Moody's); ESM (Moody's); Finnland (S&P); Frankreich (Fitch); Schweden (Fitch); Schweden (S&P) S A M S T A G, 28. Oktober 2023 - JP/G7, Beginn Treffen der Handelsminister (bis 29.10.) Osaka Prefecture 02:00 EU/Umstellung auf Winterzeit - die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt, die Nacht ist also um eine Stunde länger - JP/G7, Abschluss Treffen der Handelsminister (seit 28.10.) Osaka Prefecture ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

