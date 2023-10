The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2023

.

ISIN Name

XS2305051877 GraniteShares Financial plc

XS2305051950 GraniteShares Financial plc

XS2305052172 GraniteShares Financial plc

LU1440654330 ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV

