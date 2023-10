Es wird immer enger: Neue Daten zeigen, dass die Zahlen der Firmenpleiten in Deutschland deutlich zunehmen. Was dahinter steckt Die Wirtschaft hatte schon leichtere Zeiten erlebt. Die nach wie vor hohe Inflation, die in diesem Zuge strenge Zinspolitik der Notenbanken, Kriege, eine schwächere Wirtschaft in China und viele weitere Faktoren trüben das Bild. Die steigenden Zinsen und auch die Abschwächung der Konjunktur machen sich nun langsam immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...