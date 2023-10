Paris (ots/PRNewswire) -SKISET, Spitzenreiter im Skiverleih weltweit, und EDL, das aufstrebende Label für handgemachte Luxus-Skier, präsentieren ein Sondermodell für den guten Zweck: Ein Ski, speziell für den "Rosa Oktober" entworfen. Erhältlich während der gesamten Wintersaison, sind diese Skier exklusiv in den Partnerfilialen von SKISET zu finden. Und das Beste? Jeder verkaufte Ski unterstützt das renommierte Institut Gustave Roussy, Europas führende Einrichtung in der Krebsforschung, mit 200 €.SKI EDL Rose by SKISET (https://www.skiset.de/solidarischer-rosa-ski.html)Details des besonderen Angebots:- Modell: SKI EDL Rose by SKISET- Limitierung: Für Frankreich 180 Exemplare, für die Schweiz 20.- Aber Achtung, Sportlerinnen: Das feminine Rosa täuscht! Unter der Haube steckt die Technik des EDL Cobalt, eines der Star-Modelle von EDL SKI - ein Ski, der Dynamik und Freude verspricht.Ein kleiner Rückblick: SKISET hat sich bereits bei der Odyssea 2023 in La Plagne engagiert - ein wohltätiger Schnee-Traillauf, der das Institut Gustave Roussy unterstützt.Über die Unternehmen:- SKISET ist in allen großen Wintersportorten Europas präsent. Mit insgesamt 670 Läden, davon 370 in Frankreich, ermöglicht das Unternehmen Skifahrern, stets die neuesten Modelle zu nutzen.Informationen und Reservierungen auf skiset.deJulien Gauthier, Leiter Geschäftsentwicklung bei SKISET, betont: "Solidarität und Wohltätigkeit gehören zu den gemeinsamen Werten der Bergbewohner. Als Bergprofis und Marktführer im Ski- und Snowboardverleih setzen wir uns aktiv im Kampf gegen Brustkrebs ein. Diese Zusammenarbeit mit EDL SKI im Rahmen des Rosa Oktober ist ein weiterer Meilenstein unserer bereits bei der Odyssea in La Plagne gezeigten Unterstützung."Ein interessanter Umweltaspekt: Wer mietet, schont die Natur. Ein gemietetes Ski-Paar hat über seine Nutzungsdauer hinweg eine 15-mal geringere Umweltauswirkung. Und SKISET geht noch einen Schritt weiter: Sie investieren in Recycling durch Beiträge beim Kauf von Mietmaterial und fördern das Ski-Recycling durch die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR).- EDL SKI ist frischer Wind aus der Schweiz, eine Marke für wahre Skiliebhaber. Inspiriert von der alpinen Kultur, verkörpert jedes Modell - ob EDL Weiß, Black oder Topaze - die Leidenschaft des Skifahrens. Ein besonderes Highlight: Jeder EDL Ski schmückt sich mit einer Bergpanorama-Illustration von Villars - Les Diablerets. Edlski.com (https://edlski.com/)Für Buchungen oder weitere Informationen, besuchen Sie skiset.de oder kontaktieren Sie Thomas Ducasse.KONTAKT: Thomas Ducasse, t.ducasse@skiset.com; amelie@duodecim.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2243089/Skiset.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2243090/Skiset_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-wohltatige-rosa-ski-skiset-und-edl-ski-tun-gutes-301956308.htmlPressekontakt:+33 (0)1 55 39 30 12; 06 87 57 73 55Original-Content von: Skiset, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172233/5625734