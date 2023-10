Wochenausblick: DAX - schwach ins Wochenende. Unternehmensdaten im Blickpunkt

Wie gewonnen so zerronnen. Die mühsam von Dienstag bis Donnerstag Mittag erarbeiteten Kursgewinne gab der DAX® in 1 1/2 Handelstagen komplett wieder ab. Damit bestätigte sich der kurzfristige Abwärtstrend. In der kommenden Woche stehen allerdings eine Fülle von Daten im Kalender. So werden eine Reihe von Unternehmen Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Zudem wird unter anderem der ZEW, Inflationszahlen aus der Eurozone und das Beige Book aus den USA veröffentlicht. Daraüberhinaus werden vor allem Notenbänker aus den USA Reden halten und möglicherweise Signale zum Leitzins geben.

An den Anleihemärkten zeigte sich im Wochenverlauf eine leichte Entspannung - bei weiterhin hohem Niveau. Davon profitierten vor allem zum Wochenschluss die Edelmetalle. Der Goldpreis sprang am Freitag auf knapp 1.920 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich auf 22,50 US-Dollar. Bewegung kam zum Wochenschluss auch in den Ölpreis. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil kratzte gar an der US-Dollar-Marke. Im Fokus vieler Anleger stand zudem der Strompreis, gemessen am Phelix DE Base Year Future. Der Preis zog gegenüber der Vorwoche zweistellig nach oben.

Unternehmen im Fokus

Ein großer Teil der im DAX® enthaltenen Unternehmen schloss unweit vom Vorwochenstand mit leichten Gewinnen oder leichten Verlusten. Ausreißer nach oben waren unter anderem Adidas, Rheimetall und RWE. Teils kräftige Abschläge verbuchten hingegen Fresenius und Sartorius. Nebenwerte entwickeln sich schon seit geraumer Zeit etwas schlechter als Standardwerte. Gute Nachrichten sorgten jedoch bei Hensoldt, Stabilus und Vitesco für deutlich Gewinne gegenüber der Vorwoche. Aixtron, Fresenius Medical Care und Puma mussten hingegen kräftig Federn lassen.

Nächste Woche kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Aus Europa melden unter anderem ABB, ASML, Deutsche Börse, Ericsson, flatexDEGIRO, L'Oreal, Nestlé, Nokia, Pernod Ricard, SAP und Vivendi Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. In den USA berichten unter anderem Alcoa, AT&T, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble und United Airlines. AMS Osram lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Daten zu den Neuzulassungen. Damit rücken unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 16, 2023

Germany-WPI

Euro Zone-Eurostat trade

United States-Empire State

Euro zone finance ministers to discuss creating EU capital markets union

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economy to bankers group

TUESDAY OCTOBER 17, 2023

EU finance ministers to discuss changes to EU budget, debt rules

Germany-ZEW

Fed's Williams moderates discussion with Intel CEO Pat Gelsinger

United States-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Washington

WEDNESDAY OCTOBER 18, 2023

China (Mainland)-GDP

China (Mainland)-Activity indicators

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economy in London

New York Fed's Williams speaks at Queens College

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Richmond, Va.

Federal Reserve issues the Beige Book.

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on workforce challenges

THURSDAY OCTOBER 19, 2023

Federal Reserve Board Governor Cook speaks on Fed employment mandate

France-Business confidence

Euro Zone-ECB c/a

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

United States-Existing Homes

Federal Reserve Chair Powell speaks on economic outlook

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates in moderated Q&A

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks in New York

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic oultook

FRIDAY OCTOBER 20, 2023

S&P Global rating agency scheduled review of sovereign debt rating on Italy

China (Mainland)-Rate decision

Germany-PPI

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic oultook to RMA event

Fed's Mester speaks at Manhattan Institute for Policy Research

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.271/15.350/15.572/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.100 Punkte Zum Wochenschluss zeigten sich noch einmal die Bären und drückten den DAX® in den Bereich der Vorwoche. Damit bleibt der kurzfristige Abwärtstrendkanal intakt. Am Freitag verletzte der Index die Unterstützungsmarken bei 15.271 und 15.350 Punkten und könnte damit eine weitere Verkaufswelle bis 14.947/15.036 Punkte auslösen. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.628 Punkten mit der Chance auf eine Erholung bis 15.806/15.987 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 23.06.2023 -13.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.10.2018 - 13.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 242,96 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 231,35 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.023; 16:45 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,09 12.342,592415 13.885,416467 5 Open End DAX® HC01QX 6,83 13.885,257991 14.657,278335 10 Open End DAX® HC0558 4,25 14.399,47985 14.913,541281 15 Open End DAX® HC9GQC 6,29 14.810,857336 15.118,923169 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2023; 16:45 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,72 18.510,719096 16.968,776195 -5 Open End DAX® HC8E76 13,82 16.968,053521 16.196,007086 -10 Open End DAX® HC6WGY 11,69 16.453,831662 15.938,826731 -15 Open End DAX® HC8E7N 12,61 16.042,454175 15.734,439055 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2023; 16:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

