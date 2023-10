Köln (ots) -Zuwanderung/Flucht wird von Bürgern als wichtigstes Problem gesehen, Umwelt- und Klimaschutz als zweitwichtigstesBei der Auswertung der Frage zu den wichtigsten Problemen hat sich bei infratest dimap in dieser Woche ein technisches Problem ergeben, das leider erst nach der Veröffentlichung korrigiert wurde. Im Ergebnis müssen die veröffentlichten Befunde teilweise berichtigt werden. Auch nach der Korrektur gilt, dass das Thema Zuwanderung/Flucht derzeit am meisten bewegt. Wie ursprünglich berichtet bekundeten 44 Prozent der Befragten im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin, dass dies ihrer Ansicht nach das wichtigste politische Problem ist, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsste.Auf den nachfolgenden Plätzen müssen die Befunde jedoch korrigiert werden. Auf dem zweiten Platz folgt nach der Korrektur mit 18 Prozent der Nennungen der Themenbereich Umwelt und Klima. Danach folgen als weitere Problemschwerpunkte Soziale Ungerechtigkeit (13 Prozent), Wirtschaft (11 Prozent), Inflation und der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik (jeweils 10 Prozent).In der ursprünglichen Pressemitteilung war angegeben worden, dass der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik mit 18 Prozent an zweiter Stelle steht, gefolgt von den Feldern Rente/Alterssicherung (13 Prozent), Wirtschaft (11 Prozent) sowie Inflation und Steuern (jeweils 10 Prozent).Die Befragungsdaten wurden nach Angaben von infratest dimap korrekt erhoben. Allerdings ist bei der Überführung der erhobenen Daten in tabellarische und grafische Darstellungen ein Fehler aufgetreten. Dadurch wurden den "Problemthemen" falsche Prozentwerte zugewiesen. Als Konsequenz wird infratest dimap seine Prozessschritte bei der Endkontrolle der zu veröffentlichenden Tabellen und Grafiken einer Prüfung unterziehen und entsprechend anpassen, so dass das erneute Auftreten dieses Fehlers für die Zukunft ausgeschlossen ist.Hinweis: Zur Sonntagsfrage gibt es keine Korrekturen. Diese Daten waren bereits in der ursprünglichen Meldung korrekt.StudieninformationDer ARD-DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD\u2011Morgenmagazins. Befragt wurden vom 10. bis 11. Oktober 2023 insgesamt 1.203 Wahlberechtigte in Deutschland (706 Telefoninterviews und 497 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0221 220 4150 (CvD ARD-Morgenmagazin) angefordert werden.Pressekontakt:Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5625746