ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX steigt auf Wochensicht um 2,4% und überwindet damit seine gleitenden Durchschnitte der letzten 20 und 50 Tage. Damit befindet sich der österreichische Leitindex wieder im oberen Bereich seines Seitwärtstrends, der von den Bollinger Bändern abgegrenzt werden. Die kurzfristigen technischen Indikatoren generieren vorsichtige Kaufsignale, was aber angesichts des fehlenden Trends nicht überzubewerten ist. Parabolic System und DMI/ADX haben zum wiederholten Male in den letzten Wochen gedreht und deuten eine (zumindest) kurzfristige Aufwärtsbewegung an. Nach oben hin bildet die 3.200-Marke den nächsten bedeutenden Widerstand, nur knapp darüber verläuft das 61,8% Fibonacci Retracement. Der gleitende Durchschnitt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...