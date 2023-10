The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.10.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2023

ISIN Name

BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV

DE000A0WMNK9 VAPIANO SE INH. O.N.

LU1440654330 ICBCCS S+P CN500 ETF BDLA

NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,01

US43358Y2028 HISTOGEN INC. DL-,0001

US89853L2034 T2 BIOSYSTEMS DL-,001

XS2305051877 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305051950 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305052172 GRANITSH FIN. ETP71

