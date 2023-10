Plano, Texas (ots/PRNewswire) -Citywire RIA kürt 50 beste registrierte Anlageberater in den USAFisher Investments, die US-Muttergesellschaft des deutschen Vermögensverwalters Grüner Fisher Investments, wurde in die Liste der "50 Growers Across America" von Citywire RIA für 2023 aufgenommen. Auf diese Liste gelangen die am schnellsten wachsenden registrierten Anlageberater (RIA) in den USA, gemessen am jeweiligen Wachstum jedes Unternehmens in verschiedenen Bereichen 2022. Laut Citywire RIA erzielte Fisher Investments die "beste Note beim Wachstumsfaktor" unter allen Firmen auf der Liste."Wir sind stolz über diese Auszeichnung von Citywire RIA" erklärte der Firmenchef von Fisher Investments Damian Ornani. "Die Auszeichnung würdigt unseren Einsatz dafür, dass mehr Kunden und Familien rund um den Globus ihre Anlageziele erreichen."Nähere Informationen über die Citywire RIA "50 Growers Across America" Liste finden Sie in der nachfolgend beschriebenen Methode. Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com.Über Grüner Fisher Investments Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.09.2023 Vermögenswerte von mehr als 194 Milliarden Euro von Fisher Investments und seinen Tochterunternehmen verwaltet - mehr als 160 Milliarden Euro davon für Privatinvestoren, 30 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und 3 Milliarden Euro an Betriebsrenten für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Fisher Investments gliedert sich in die vier zentralen Geschäftsbereiche US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Diese bedienen eine globale Kundenbasis unterschiedlicher Anleger. Die Strategien können von Land zu Land unterschiedlich sein. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war 32 ½ Jahre bis 2017 Autor der Kolumne "Portfolio Strategy" im Wirtschaftsmagazin Forbes und damit der am längsten ununterbrochen für das Magazin tätige Kolumnist in dessen Geschichte. Inzwischen schreibt er monatlich für die New York Post. Mit seinen landesspezifischen Kolumnen, die regelmäßig in führenden Medien rund um den Globus erschienen sind, hat er mehr Länder und ein größeres Volumen als jeder andere Kolumnist in der Geschichte erreicht. Ken Fisher war regelmäßig in wichtigen TV-Nachrichtensendern wie Fox Business und News sowie CNN International zu sehen. Er hat 11 Bücher über Investieren und Finanzen geschrieben, darunter vier New York Times Bestseller.Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de.Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen in unserem Namen dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung (Anlageberatung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.Methode Auf die Liste der "50 Growers Across America" von Citywire RIA kommen ausschließlich Firmen, die unabhängige RIAs sind, eigenständig auf dem Formular ADV an die Securities and Exchange Commission (SEC) melden, und ihren Kunden Finanzplanung und verbundene Dienstleistungen anbieten. Citywire RIA hat das Wachstum der Kandidaten 2022 in drei Kategorien unter die Lupe genommen: prozentuales Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM), monetäres Wachstum des AUM und prozentuales Wachstum der Mitarbeiter. Anhand dieser Zahlen ermittelt Citywire eine Note für den "Wachstumsfaktor", und die Unternehmen, die in jedem Staat am besten abschneiden, werden für die Liste nominiert. Die RIAs müssen keine Gebühren oder sonstigen Kosten zahlen, um in das Citywire RIA Ranking aufgenommen zu werden.MedienkontakteLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1628815/4340043/Gruner_Fisher_Investments_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fisher-investments-fur-liste-der-am-schnellsten-wachsenden-anlageberater-nominiert-301956430.htmlPressekontakt:Naj Srinivas,Sr. VP - Corporate Communications,n.srinivas@fi.comOriginal-Content von: Grüner Fisher Investments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67385/5625770