TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die derzeitigen Gegenschläge im Gazastreifen nur als "Anfang" der Offensive gegen die islamistische Hamas bezeichnet. "Wir werden die Hamas zerstören und gewinnen, aber es wird Zeit brauchen", sagte er am Freitagabend in einer Ansprache an die Nation. Örtlichen Medien zufolge war es das erste Mal, dass Netanjahu in dieser Form am Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, eine Ansprache hielt./cir/DP/he