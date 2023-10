Bonn (ots) -



Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag, Renata Alt (FDP), hat erklärt, dass es wichtig sei, jetzt humanitäre Hilfe für die Zivilisten im Gaza-Streifen vorzubereiten. "Es gibt Informationen, dass in Gaza kein Strom und kein Wasser zur Verfügung stehen", so die Liberale im Fernsehsender phoenix. Die Terror-Miliz Hamas trage die Verantwortung für alles, was jetzt im Gazastreifen geschehe. "Die Hamas muss die Geiseln freilassen, damit es nicht noch zu einer größeren Katastrophe kommt", meinte Alt, die betonte, dass Deutschland eng an der Seite Israels stehe. "Israel kämpft um seine Existenz."



Aktuell hindere die Hamas viele Zivilisten daran, die von Israel geforderte Räumung des nördlichen Teils des Gazastreifens in die Tat umzusetzen. Die Menschen würden schlicht nicht aus ihren Häusern herausgelassen. "Es ist unmenschlich, Menschen als Schutzschilde zu missbrauchen", meinte die FDP-Politikerin und fügte hinzu: "Hier sieht man, wie bestialisch und barbarisch Hamas vorgeht."



