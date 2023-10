Fuzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 12. Oktober fand in Fuzhou, China, die World Marine Equipment Conference 2023 statt. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Fujian, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China und dem Verkehrsministerium der Volksrepublik China gesponsert wird, ist ein wichtiges internationales Treffen, das sich auf den Bereich der Schiffsausrüstung konzentriert. Als hochrangige, energiegeladene und leistungsstarke Konferenz widmet sie sich der Förderung von Zusammenarbeit und Wissensaustausch innerhalb der Branche auf der ganzen Welt.Die World Marine Equipment Conference 2023 steht unter dem Motto "Carry The Dreams of Humanity to New Horizons" und organisiert eine Reihe von Aktivitäten für Fachleute auf diesem Gebiet, darunter die Eröffnungszeremonie und das Hauptforum, sechs thematische Foren und eine Erfolgsausstellung sowie mehrere gleichzeitig stattfindende Nebenveranstaltungen, so Fuzhous Führungsgruppe für die Vorbereitung der Konferenz.An der Eröffnungszeremonie und dem Hauptforum nehmen sowohl inländische als auch internationale Organisationen, Experten, Wissenschaftler und Leiter bekannter Unternehmen aus dem Bereich der Schiffsausrüstung teil und halten aufschlussreiche Keynote-Vorträge. Zu den Seminaren der sechs thematischen Foren, die sich jeweils auf ein bestimmtes Industriethema konzentrieren, gehören das Asian Shipbuilding Technology Forum, das International Deep-Water Port Construction and Development Forum, das World Marine Civilization Exchange and Mutual Learning Forum, das Deep-sea and Far-sea Aquaculture Equipment and Industry Ecological Forum, sowie das Green and Intelligent Development of Inland Ships Forum und das International Boat Industry Development Forum. Bislang wurden mehr als 300 wichtige Gäste zur Teilnahme an dem Forum eingeladen.Die Erfolgsausstellung präsentiert Produkte, Technologien und Lösungen, die seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas maßgebliche Anerkennung und Auszeichnungen im Bereich Schiffsausrüstung erhalten haben. Insbesondere werden auch Fujians Erfolge beim Aufbau einer starken Marineprovinz und die herausragenden Leistungen bei der Entwicklung von Schiffsausrüstung verschiedener Regionen und Gebiete in China vorgestellt.Gleichzeitig finden eine Reihe von Nebenveranstaltungen statt, darunter die China Marine Equipment Expo und die Marine Equipment Industry Chain and Supply Chain Ecological Conference, die von der China State Shipbuilding Group veranstaltet wird, sowie die Marine Economic Cooperation Innovation and Development Conference, die von der Volksregierung der Provinz Fujian abgehalten wird.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442638Bildunterschrift: World Marine Equipment Conference 2023 eröffnet in Fuzhou, Fujian.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-world-marine-equipment-conference-2023-eroffnet-in-fuzhou-provinz-fujian-301956534.htmlPressekontakt:Herr Lin,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Fuzhou Leading Group for the Preparation of the World Marine Equipment Conference 2023, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172235/5625784