Intel-Chef muss sich gegen Kritik aufgrund der Milliarden Subventionen aus Deutschland wehren. Deutsche Telekom plant weiteren Stellenabbau in Deutschland.Der Chip-Konzern Intel (US4581401001) hat für den Bau der neuen Chipfabrik in Magdeburg vom Deutschen Bund Subventionen in Höhe von 10 Milliarden Euro erhalten. Aufgrund dieser Zahlungen muss sich der Intel-Chef Pat Gelsinger nun rechtfertigen.Anzeige:Laut Pal Gelsinger sein diese Subventionen notwendig, um in Deutschland konkurrenzfähig produzieren zu können. Denn auch die Regierungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...